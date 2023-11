Il trattore si ribalta | operaio 32enne muore schiacciato

(Di martedì 21 novembre 2023) Tragedia a Bussi sul Tirino, nel Pescarese. Undi origini romene, Claudiu Onut Stafie, è morto in un incidente sul lavoro mentre stava provvedendo alla raccolta della legna. L'residente in provincia dell'Aquila stava lavorando per conto di una ditta impegnata in attività di taglio...

Si ribalta con il trattore mentre raccoglie legna a Bussi sul Tirino e muore a 32 anni

Il giovane sarebbe stato sbalzato dale poi schiacciato dal mezzo in via Monte di Fonte Alto, una località piuttosto impervia da raggiungere. Per i soccorsi è giunta un'eliambulanza, ma all'...

Villa Santa Maria, si ribalta col trattore: incidente mortale in agricoltura Trattoriweb

Incidente agricolo a Villa Santa Maria: si ribalta con il trattore e muore ChietiToday

Tragedia nelle Campagne Abruzzesi: Morto un 83enne dopo il Ribaltamento del Trattore

Cronaca Chieti - 20/11/2023 11:20 - Una nuova tragedia ha colpito le campagne abruzzesi oggi, con un incidente mortale agricolo che ha coinvolto un pensionato di 83 anni ...

Leonessa, incidente tra un trattore e un'auto

RIETI - Incidente stradale a Leonessa in via Aldo Moro. Trattore finisce contro un'autovettura. Sinistro sulle cui cause stanno ora effettuando rilievi metrici e fotografi i carabinieri al ...