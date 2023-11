Bottoms vuole davvero cambiare la commedia scolastica americana (e ci riesce)

Tutti mentono nel liceo in cui è ambientato il film, come se la vita vera funzionasse come un, in cui fake news o ingigantimenti di veri eventi avessero il medesimo impatto. Così non ...

Il social network X di Elon Musk fa causa all'ong Media matters Internazionale

Il numero dei moderatori che controllano i contenuti dei social in Italia è un po' inquietante Fanpage.it

Il passaggio di un meteorite illumina a giorno un'autostrada in Messico

Sta suscitando la curiosità di molti utenti dei social network il video - diventato virale – del presunto avvistamento di un meteorite sull’autostrada Amecameca-Cuautla de Morelos, in Messico. Nella ...

Il social network X di Elon Musk fa causa all’ong Media matters

L’azienda X Corp. di Elon Musk, proprietaria del social network X (l’ex Twitter), ha fatto causa il 20 novembre all’ong Media matters per aver allontanato gli inserzionisti denunciando la presenza di ...