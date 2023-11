Il presidente della federcalcio della Repubblica Ceca | «Sul nome del nuovo allenatore della nazionale è prematuro fare ipotesi»

Abusi, si dimette la presidente della Chiesa evangelica tedesca Sky Tg24

Violenza contro le donne. La Simg rilancia la campagna “Vìola”. Il medico di famiglia primo confidente per situazioni a rischio

La Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (Simg) si impegna contro la violenza di genere, tragicamente tornata d’attualità. In occasione dell’apertura del 40° Congresso, che si te ...

La sfida dell'Arcigay nella città con pochi pungoli: "Foggia può diventare un’altra città"

Un’occasione per fare il punto della situazione in città con Alice Rizzi, presidente di Arcigay Foggia ‘Le Bigotte’. Come è andato il sit-in per la Giornata della Memoria Transgender È andato bene ...