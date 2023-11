Il portiere De Gea rifiuta il contratto ultra milionario dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo | la moglie ha bloccato la trattativa

(Di martedì 21 novembre 2023) Cinquecentomila euro alla settimana, più di 25 milioni di euro all’anno. Tanto è stato offerto alspagnolo Davide De Gea dall’Al-, la squadra di Riad in cui milita. De Gea è senza squadra dalla scorsa estate, cioè da quando ha lasciato, dopo 12 anni, il Manchester United. L’idea di unirsi al campione portoghese, ex compagno di squadra, avrebbe potuto allettare ilspagnolo, ma lacon la società saudita è stata subito bloccata. Da chi? Dalladi De Gea, Edurne Garcia Almagro, evidentemente contraria di volare a Riad. Per il futuro dell’estremo difensore, ora, potrebbero aprirsi le porte degli Stati Uniti. La squadra di Lionel Messi, l’Inter Miami, è infatti alla ricerca di un. L'articolo ...

