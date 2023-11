Il pm | Frenare partecipazione emotiva | Filippo da trattare in maniera serena

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) "Turetta ha diritto come tutti gli indagati di essere trattato in, obiettiva, da parte non solamente della procura, che garantisce i diritti di tutti quanti in questa fase, ma anche da parte dell'opinione pubblica che deveun momento questa, che può creare e che sta creando, difficoltà non alle indagini ma alle persone coinvolte, ai genitori dell'indagato". L'invito è del procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, a margine di un evento all'Università di Padova.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev