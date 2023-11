Il paradosso dell’avvocato più sexy del mondo | “Non posso rinnovare la patente perché…”

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 21 novembre 2023) Pubblicato il 21 Novembre, 2023 Proclamata l’avvocato piùdel, la 39enne brasiliana Denise Rocha è anche una modella seguitissima su Instagram dove delizia i suoi fan con foto bollenti che lasciano ben poco spazio all’immaginazione. La bionda modella ha però ammesso che non è tutta farina del suo sacco e che ha fatto ricorso più volte alla chirurgia plastica, anche troppo. Lei stessa infatti ha raccontato una storia paradossale: non ha potutolapoiché ha subito così tante operazioni che sembrava un’altra persona. L’odissea di Denise Rocha Denise si è sempre detta orgogliosa dell’indipendenza raggiunta, per questo motivo si è molto arrabbiata quando le è stato detto che non potevaladi guida. Il motivo? Le troppe operazioni subite ...