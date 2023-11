Il mercato nero dell' antidiabetico che fa dimagrire | L' ho comprato con una ricetta falsa

Leggi su today

(Di martedì 21 novembre 2023) L'Ozempic è un farmaco salvavita per le persone che soffrono di diabete ma in farmacia è diventato raro, complicando non poco la vita di chi ne ha necessità. Tutta colpa di chi ha sfruttato il suo potenziale terapeutico: e basta entrare su Telegram per aprire la porta di un mondo inaccessibile...