Il maltempo porta piogge abbondantissime e allerte Ma Sottocorona avvisa | non è finita

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 novembre 2023) Paolo, esperto meteo di La7, si collega dopo l'edizione mattutina del Tg della rete di Urbano Cairo per dare le sue previsioni del tempo. Il meteorologo inizia così il suo discorso: “Le perturbazioni sull'Atlantico sono rimaste lì, non miravano ad entrare sul continente. Le carte ci dicevano che il peggioramento sull'Italia, che è cominciato, non veniva da lì, ma veniva soprattutto dai Balcani, lì si sta formando una zona di bassa pressione. Gli effetti sono già piuttosto evidenti”. Ed ecco gli effetti di questa bassa pressione sulle previsioni giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, martedì 21 novembre, segnala che sui Balcani sono già presenti temporali piuttosto frequenti,interessano già parte del Nord, l'Emilia Romagna essenzialmente, e del Centro. Questepotranno diventare ...