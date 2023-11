Il Liceo Manzoni si mobilita contro la violenza | flash mob di poesia il 25 novembre

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 21 novembre 2023) Caserta. Il 25, ildi Caserta onora la Giornata Internazionale per l’Eliminazione dellale Donne, trasformando questa data da mero ricordo in poderoso appello all’azione, così come necessita l’emergenza educativa e culturale che attraversa dolorosamente il Paese. Ispirata dalla fondazione dell’InFemminista Latinoamericano e dei Caraibi nel 1981, questa giornata commemora il coraggio delle sorelle Mirabal, che nel lontano 251960 diventarono simbolo di resistenzal’oppressione del regime di Rafael Leónidas Trujillo nella Repubblica Dominicana. Ilsi impegna non solo a ricordare, ma a fare la differenza, come di consueto. Alle 9:30, ogni classe ...