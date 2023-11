Il leader di Hamas dice che l’accordo per una tregua con Israele è vicino

Leggi su linkiesta

(Di martedì 21 novembre 2023) IldiIsmail Haniyeh in una dichiarazione inviata a Reuters ha detto che il gruppo palestinese sarebbea un accordo dicon. Gli ufficiali disono «vicini a raggiungere un accordo di» conattraverso la mediazione del Qatar, hanno fatto sapere. Non ci sono ulteriori dettagli sul possibile accordo, ma un funzionario diha detto alla tv Al Jazeera che i negoziati erano incentrati sulla durata della, sugli accordi per la consegna degli aiuti a Gaza e sullo scambio degli ostaggi israeliani detenuti dacon i prigionieri palestinesi in. Entrambe le parti libereranno donne e bambini e i dettagli saranno ...