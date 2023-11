Il gip | Filippo imprevedibile Delitto di una ferocia inaudita  

Leggi su agi

(Di martedì 21 novembre 2023) AGI -Turetta ha compiuto undi "". È uno degli elementi che emergono dall'ordinanza di custodia cautelare del gip di Venezia, Benedetta Vitolo, che raccontano altri particolari dell'omicidio di Giulia Cecchettin e in cui si sottolinea come il ragazzo, arrestato in Germania dopo una fuga di 7 giorni, abbia dimostrato "una totale incapacità di autocontrollo" e come la ragazza sia stata "zittita con lo scotch" per placare le sue urla. Ecco i punti salienti. L'aggressione Nel capo d'imputazione, si legge che Turetta "dopo avere colpito Giulia Cecchettin con calci mentre essa si trovava a terra, tanto da farle gridare 'mi fai male', costringeva quest'ultima a salire sulla propria auto allontanandosi dal luogo dei fatti fintantoche' Cecchettin riusciva a fuggire inseguita da Turetta che ...