Il giorno di Velasco: 'Emozionato. Prima regola: disponibilità incondizionata delle atlete'

E venne ildi Julio. Da oggi è il nuovo ct della nazionale femminile al posto di Davide Mazzanti. Un nuovo corso iniziato con le polemiche dell'ultimo club di, l'Uyba Busto Arsizio, che ha ...

Il giorno di Velasco: “Emozionato. Prima regola: disponibilità incondizionata delle atlete” La Gazzetta dello Sport

Oggi è il giorno di Velasco ct: alle 14 la presentazione al Centro Federale Pavesi MilanoToday.it

Italvolley femminile, Julio Velasco nuovo ct: "Egonu e Antropova fortissime, ma non assieme. Serve qualità in ricezione"

Il giorno di Julio Velasco è arrivato. A 27 anni di distanza dalla sua prima esperienza, il Maestro argentino torna sulla panchina dell'Italvolley femminile raccogliendo l'eredità di Davide Mazzanti, ...

Il giorno di Velasco: “Emozionato. Prima regola: disponibilità incondizionata delle atlete”

Presentato il nuovo c.t. dell’Italia femminile. Come secondo allenatore Massimo Barbolini, ex ct azzurro, e Bernardi segue le atlete per il dopo Parigi ...