Il figlio di Beatrice Luzzi interviene durante la diretta del Grande Fratello

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 21 novembre 2023) Valentino,maggiore di, ha dimostrato in più d’una occasione di essere pienamente al fianco della mamma sostenendolail suo percorso al. Ildiladel GF E così, dopo gli ennesimi attacchi di Garibaldi e gli scontri in, Valentino è intervenuto via... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.