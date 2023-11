Il fenomeno malessere imperversa su TikTok Lo psichiatra | ecco cos' è

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 novembre 2023) La sinistra si è schierata anche dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Giulia Cecchettin, lanciando l'accusa per cui i femminicidi siano strettamente legati al patriarcato. Ma di fronte a una storia tragica, ciò che più emerge è il dramma di una ragazza che è stata uccisa con estrema efferatezza. Nicola Porro, il conduttore di Stasera Italia, ha chiesto a Leonardo Mendolicchio di introdursi nella discussione e di rendere chiaro il suo punto di vista sul tema in qualità di. "Ha capito qual è il crinale? Responsabilità collettiva, gli uomini sono tutti un po' colpevoli... e invece c'è la colpa individuale", ha ricordato il giornalista al suo ospite. "Non è stato un raptus?", ha chiesto poi Porro in maniera diretta. "Assolutamente sì, non è stato un raptus perché c'è tutta una catena di eventi. Se devo entrare nel dibattito che avete lanciato, ...