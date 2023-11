Il cortocircuito rosa tra rapper violenti e Hamas | l' affondo di Senaldi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Pietromette a fuoco ildel mondo femminista dopo la morte di Giulia Cecchettin, ammazzata in modo vile dal suo ex, Filippo Turetta. Il popoloscende in piazza in difesa delle donne, ma di fatto è lo stesso popolo che è sceso in piazza per difendere Gaza e dunque anche, seppur indirettamente,. Per non parlare poi deiche ha cresciuto la generazione di Turetta. Clicca qui, registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi il commento integrale di Pietro