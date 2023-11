Il calo dei costi della benzina è inarrestabile La novità sul “servito”

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 novembre 2023) Secondo rialzo consecutivo per le quotazioni dei prodotti raffinati, Brent in lieve aumento a 82 dollari. Ancora in leggeroinvece i prezzi dei carburanti alla pompa. Oggi anche la media dei prezzi' dei maggiori marchi scende sotto quota 2 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati die diesel. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,819 euro/litro (invariato, compagnie 1,820, pompe bianche 1,816), diesel self service a 1,800 euro/litro (-1 ...