I tabù della Russia sulla guerra in Ucraina | tra nuove reclute | migliaia di dispersi e la repressione dei familiari lasciati soli a cercarli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) In un film russo del 1996 (titolo: Il prigioniero delle montagne), un anziano ceceno, Abdul-Murat, con un figlio prigioniero inordina a due soldati russi catturati nel Caucaso settentrionale di scrivere alle loro madri in modo che facciano pressione sulle autorità zariste per uno scambio. “Scrivete – spiega – in modo che vengano e prendano accordi… per scambiarvi con mio figlio”. E così, in questo adattamento di un racconto di Lev Tolstoj, una delle madri dei soldati fa proprio questo, intraprendendo un lungo viaggio in una terra pericolosa per salvare suo figlio. La questione più calda (e di cui non si può dibattere apertamente), alla vigilia dell’inverno e dell’iniziocampagna elettorale in, è proprio questa: i soldati russi insono una continua fonte di preoccupazione per le loro ...