I risultati di Euro2024 e le squadre qualificate | c’è l’Italia | CLASSIFICHE

(Di martedì 21 novembre 2023) Continua il programma delle qualificazioni ae si sono concluse altre partite importanti.strappa un punto contro l’Ucraina e vola al prossimo Europeo con il secondo posto in classifica. Nelle altre partite di oggi pareggio a reti inviolate tra Albania e Far Oer. L’Irlanda del Nord vince 2-0 contro la Danimarca. L’Inghilterra non va oltre l’1-1 contro la Macedonia, tris della Repubblica Ceca contro la Moldavia. Colpo della Finlandia sul campo di San Marino, ok la Slovenia (2-1 al Kazakistan). IAlbania-Far Oer 0-0 Irlanda del Nord-Danimarca 2-0 Macedonia del Nord-Inghilterra 1-1 Repubblica Ceca-Moldavia 3-0 San Marino-Finlandia 1-2 Slovenia-Kazakistan 2-1 Ucraina-Italia 0-0Girone A Spagna 21 Scozia 17 Norvegia 11 Georgia 8 Cipro 0 Girone B Francia 21 Olanda 15 Grecia ...

hanno due a disposizione. Basta un pareggio per qualificarsi ad, anche se sarebbe importante vincere per provare ad essere in terza e non in ultima fascia ai sorteggi.

Ecco tutti i risultati della decima giornata dei gironi C, E ed H di Qualificazione Euro 2024. Agli Europei anche Repubblica Ceca e Slovenia.

Italia a Euro 2024, Donnarumma: "Tanto orgoglio nonostante le difficoltà"

Dopo la delusione dei Mondiali persi, è arrivato il momento della gioia per l'Italia squadra e, più in generale, per tutta una nazione che ha sofferto l'assenza degli azzurri dalle competizioni più importanti.