I ragazzi delle scuole piantano tre arbusti di Corbezzolo in occasione della Festa dell’albero

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSin dal 1951, il 21 novembre di ogni anno si celebra in Italia lae anche Paupisi ha aderito allache si è svolta presso l’Edificio scolastico del plesso di via Vignali, dove è avvenuta la piantumazione di tredi, pianta simbolo dell’Italia, donati dal Nucleo Carabinieri Forestale di Vitulano. Nel corsomattinata c’è stato un momento di grande riflessione sul ruolo che gli alberi svolgono nel nostro ecosistema e sull’importanzaloro tutela per il bene di tutti gli esseri viventi, compreso l’uomo. Gli alunniscuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Paupisi hanno poi intonato canti, letto poesie celebrative, riflessioni e posto domande ai due ...