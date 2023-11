I piccoli doni di Stay True Tracce di un’amicizia | l’ultimo libro di Hua Hsu

Leggi su gqitalia

(Di martedì 21 novembre 2023) Uno dei tratti distintivi della vita all’interno di un college è l'abbondanza di tempo libero, l'essere svincolati da qualsiasi obbligo reale. Nessuno ti dice cosa devi fare e non hai un posto dove andare, così puoi semplicemente fluttuare tra nuove idee, identità e il fumo di una sigaretta. Il tempo è qualcosa di malleabile, ma è tutto tuo.Il nuovo sorprendentedi memorie scritto da Hua Hsu, dal titolodi, che esce in Italia il 21 novembre, descrive quegli anni sognanti e formativi, nel suo caso vissuti a Berkeley, i viaggi in macchina e le tipiche menate notturne al college, come le discussioni sul fatto che i Boyz II Men siano meglio dei The Beatles. Tuttavia, ilracconta anche cosa accade quando la crudele ferocia della realtà si intromette ...