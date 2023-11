All'indomani del femminicidio di Giulia Cecchettin - la Giornata contro la violenza sulle donne ha un sapore particolarmente acre. Ecco le iniziative per celebrarla - tra scarpe e panchine rosse - numeri utili da ripetere e ripetere e un cambio di mentalità profondo che non può più aspettare

I numeri che i social non volevano farti vedere : in Italia ci sono 724 moderatori per 110 milioni di account