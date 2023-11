I media israeliani | «Possibile accordo per una tregua di 4 giorni e il rilascio di 50 ostaggi»  Xi per una conferenza internazionale di pace

"In partenza i carabinieri". La mossa dell'Italia per mediare tra israeliani e palestinesi

Il suo arresto - per un post di incitamento al terrorismo - è significativo. Icona della lotta palestinese fin da quando era bambina - a 17 anni scontò 8 mesi di carcere per aver schiaffeggiato due soldati israeliani nel suo villaggio. Nabi Saleh in Cisgiordania è un luogo simbolo della resistenza non violenta - ma mediatica - all'occupazione. Ahed Tamini è la Giovanna d'Arco di Nabi Saleh