I ghiacciai morenti di Claudio Orlandi sono un grido per attirare la nostra l’attenzione

(Di martedì 21 novembre 2023) Compie quindici anni il progetto fotografico d’autore di, “Ultimate Landscapes”: lo festeggia con la mostra “L’ambiente che ci rispecchia. Scegliere oggi quel che vorremmo essere domani” al Fineco Center di via Simone Martini a Roma. La mostra, inaugurata il 15 novembre, è composta da 10 scatti, realizzati tra il 2018 e il 2021, che narrano la fusione deialpini e le strategie adottate per preservarli dalla crisi climatica. Il lavoro dioffre uno sguardo affascinante e al tempo stesso preoccupante suidel Presena, del Tonale, dello Stelvio in Italia, ma anche di quelli dello Zugspitze in Germania, dello Stubai in Austria e Diavolezza e Rhonegletscher in Svizzera. Attraverso il suo obiettivo, il fotografo romano cattura l’evoluzione di queste maestose ...