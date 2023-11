I falsi annunci dell'inesistente morte di Filippo Turetta (e il clickbait)

Leggi su open.online

(Di martedì 21 novembre 2023) Circolano numerosi post su Facebook secondo cui, indagato per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, si sarebbe suicidato o comunque sarebbe morto. La falsa notizia circola attraverso delle immagini riportanti scritte come «è morto» invitando gli utenti a leggere degli articoli dove però non viene riportato alcun decesso del ragazzo. Attualmente,risulta arrestato il 19 novembre in Germania. Per chi ha fretta: Al momento della scrittura di questo articolo, il ragazzo si trova nel carcere di Halle, Germania. La notizia della suasarebbe circolata rapidamente su tutte le maggiori testate italiane. L’intento delle pagine Facebook che hanno diffuso l’immagine è quello di attirare i lettori a leggere articoli che non parlano affatto della ...