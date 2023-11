Hunger Games | tutti i riferimenti del prequel alla saga di Suzanne Collins

Leggi su movieplayer

(Di martedì 21 novembre 2023)- La bta dell'usignolo e del serpente ci permette di ricollegarci a molti degli elementi raccontati nellacon Jennifer Lawrence, per rievocare in noi un senso di déjà vu reale. Eccodelfirmato da Francis Lawrence. Prima di cimentarvi nella lettura di questo approfondimento tenete in considerazione il rischio spoiler su- La bta dell'usignolo e del serpente, ildelladi(qui potete leggere la recensione). Molti, d'altronde, vivono di ciò che accade nelle battute finali del film, con l'intenzione di andare a ricollegarsi con ciò che ...