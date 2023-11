Holy Francisco pronto a lasciare Amici | “Faccio le valigie”

Leggi su biccy

(Di martedì 21 novembre 2023) Ancora una volta Rudy Zerbi ha messo in discussione la presenza dinella scuola didi Maria. Il ragazzo è stato convocato in studio ed ha trovato Rudy, insieme alla sua coach, Anna Pettinelli. Zerbi è partito all’attacco: “Non è il posto giusto per te adesso. Credici o no, ma io non ce l’ho assolutamente con te. Anzi mi dispiace che tu non abbia le idee chiare. Tu non hai le idee chiare e non parlo della vita, ma dal punto di vista artistico. E non è una mia idea e basta. Lo dicono i fatti, sei sempre ultimo in tutte le classifiche che vengono fatte. Anche se quella dei brani più ascoltati di Spotify sei terzultimo. Forse delle domande dovresti fartele“. Anna ha difeso il suo allievo: “Se è qui c’è un motivo. Io continuo a vedere il suo potenziale e per me invece sta benissimo dov’è adesso“. L’alunno invece è ...