“Ho un nuovo lavoro” Alberto Matano | l’annuncio in diretta | che incarico ha nella Rai

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 21 novembre 2023) Notizia bellissima per, che ha fatto sapere di avere un. Il conduttore de La vita in, mentre stava per terminare la puntata del 20 novembre, ha confermato questa grande novità in virtù dell’intervento di un collega che si era subito complimentato con lui. Un traguardo veramente importante per il presentatore Rai, coi telespettatori che hanno accolto questa comunicazione con grande gioia. Dunque,ha ufficialmente un. Proprio dalla giornata del 20 novembre è stata ufficializzata questa nuova possibilità professionale per lui, che continuerà comunque ad essere ovviamente il conduttore del programma di Rai1. Ma andiamo a vedere insieme chi è stato il primo a fargli gli ...