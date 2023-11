Fagioli in Procura : “Non ho mai scommesso su falli e gialli : è contro la mia etica”

L'avvocato di Casale : 'Querela contro Corona - Nicolò non ha mai scommesso'

I fatti del 21 Novembre: l'omicidio di Giulia, l'Italia agli Europei, svendita di Monte Paschi

... Effetto Moody's sullo spread: giù a 173 / Borsa su anche con lo stacco cedole Avvenire: Tutti per tutte Il Messaggero: Giulia, il film del massacro Il Giornale: 'Abbiamola Meloni ...

"Ho scommesso contro l'Italia, chiedo scusa" ilGiornale.it

Pronostici Ucraina - Italia e quote per il match di qualificazione Goal.com

"Ho scommesso contro l'Italia, chiedo scusa"

Di qui le scuse di McCormick che ammette di «aver sbagliato a scommettere» contro Roma. «Non si finisce mai di imparare dai mercati - scrive l'economista - il problema non erano i Btp, e quindi ...

Coppa Davis 2023: le quote della Final Eight e la super odd sull’Italia

Dal 21 al 26 novembre, Malaga ospita la Final Eight della Coppa Davis 2023. L'Italia c'è e con quote davvero interessanti per i quarti.