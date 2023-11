"Ho perso le chiavi della catena". Il 33enne nega l'uso dell'acido contro la fidanzata

(Di martedì 21 novembre 2023) Il professionista romano era stato arrestato a Milano con l'accusa di stalking nei confronti'ex. Ha riferito che l'che cercava gli serviva per sciogliere ladel motorino

Raid in casa e minacce alla ex. Un crescendo di intimidazioni culminato con la telefonata a due ferramenta per procurarsi del liquido corrosivo. Il professionista 33enne arrestato a Milano però nega t ...