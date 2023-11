Ho firmato la lettera contro gli atenei israeliani | giusto lo stop alle collaborazioni | spiego perché

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Ho letto la critica del Prof. Tomaso Montanari allaaperta firmata ormai da oltre 4.000 docenti universitari, tra i quali anche io. Non c’è dubbio, come dice il prof. Montanari, che le università gettino ponti tra le nazioni e debbano essere istituzioni aperte, ma queste affermazioni generiche trascurano la logica di una protesta umanitaria e sostanzialmente imbavagliano le università di fronte a una catastrofe umanitaria come quella che si sta svolgendo a Gaza. Ladei docenti universitari riprende le posizioni espresse dal Segretario Generale dell’Onu: condanna l’attaccoi civili compiuto da Hamas e la presa degli ostaggi, come condanna la sproporzionata risposta israeliana che ha già causato oltre 10.000 vittime civili tra i palestinesi di Gaza, e che ha interrotto la fornitura di acqua e corrente elettrica di ...