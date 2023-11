Highlights e gol Slovenia-Kazakhistan 2-1 | qualificazioni Euro 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 21 novembre 2023) Ilcon glidi2-1, sfida valida per lead. I padroni di casa passano in vantaggio al 41? con il rigore di Sesko, ma in apertura di ripresa subiscono l’1-1 degli ospiti con Orazov. I sogni delperò si infrangono nel finale, con Verbic che sigla il definitivo 2-1 all’86’ e manda laaglipei. La formazione dell’Estpa chiude il girone oltre ogni aspettativa con 18 punti, ma non riesce a centrare una storica qualificazione. SportFace.