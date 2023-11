Highlights e gol Galles-Turchia 1-1 | Qualificazioni Euro 2024 VIDEO

(Di martedì 21 novembre 2023) Lada già qualificata non ha comunque ceduto il passo alche ha visto sfumare il sogno di approdare alla fase finale di, visto anche il successo della Croazia. La partita per i padroni di casa si era messa anche bene con il gol di Williams che al settimo aveva portato avanti il. Nella ripresa è arrivato però il pareggio dellacon il rigore realizzato da Yazici. Queste le emozioni della partita. SportFace.

Highlights e gol Irlanda - Italia 2 - 2: qualificazioni Europei Under 21 2025 (VIDEO)

II video con glie idi Irlanda - Italia 2 - 2, match valido per le qualificazioni agli Europei Under 21 2025. Brutto ko per gli azzurrini di Nunziata: sotto per effetto deldi Phillips, ma con il ...

Qualificazioni Europei 2024, gol e highlights: la Croazia vince e passa, Romania prima Sky Sport

Video Gol Germania-Turchia 2-3: Havertz, Kadioglu, Yildiz, Fullkrug e Sari (rig.). Gli highlights La Gazzetta dello Sport

Carrarese batte Spal: un gol al 90' decide la partita

La Carrarese ha superato la Spal grazie al gol segnato da Panico su assist di Cicconi nel recupero. Questa vittoria ha permesso alla Carrarese di salire al terzo posto in classifica. Riviviamo i momen ...

Serie B 2023/24 - Diretta Sky e NOW 13a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Serie B 2023/24 - Diretta Sky e NOW 13a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, La passione di 20 piazze d’Italia, l’ambizione di scalare la classifica che vale la gloria. Questo, e molto altro, è la Ser ...