Harry Krueger lascia Housemarque dopo 14 anni | che succede allo studio Sony?

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) –un significativo periodo di 14, noto per la sua direzione in giochi come Returnal e Nex Machina,, come annunciato dha espresso grande riconoscenza per il suo tempo trascorso in, sottolineando come ogni progetto abbia rappresentato un sogno realizzato. La sua collaborazione ha contribuito