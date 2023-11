Harry Krueger lascia Housemarque dopo 14 anni | che succede allo studio Sony?

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) –un significativo periodo di 14, noto per la sua direzione in giochi come Returnal e Nex Machina,, come annunciato dha espresso grande riconoscenza per il suo tempo trascorso in, sottolineando come ogni progetto abbia rappresentato un sogno realizzato. La sua collaborazione ha contribuito notevolmente alla crescita dello, passando da giochi arcade a progetti ambiziosi come Returnal, un titolo che ha segnato un punto di svolta perha descritto la sua partenza come una decisione difficile, ma al contempo si è detto entusiasta per il futuro, sia per i ...