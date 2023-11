(Di martedì 21 novembre 2023) La decima edizione all'Auditorium "Cosimo Ridolfi" di Intesa Sanpaolo. Grande emozione per le tante leggende presenti

Calcio : a Coverciano l'Hall of Fame Figc - Gravina 'un riconoscimento che parla al cuore dei tifosi'

Hall of Fame del calcio - omaggio a Mihajlovic. La moglie Arianna : "Un uomo eccezionale - lascia un vuoto enorme"

Arianna Mihajlovic commovente : il ricordo di Sinisa alla Hall of fame del calcio italiano

La decima edizione della “Hall of Fame Viola” : i nomi dei calciatori che verranno premiati

Cody Rhodes : “Mio fratello Dustin merita la Hall Of Fame - deve entrare a farne parte”

Gli ospiti della decima edizione della “Hall of Fame Viola”

Hall of Fame, l'incontro dei campioni a Novoli. Di Livio: "Orgoglioso di essere nella storia del club"

La decima edizione all'Auditorium "Cosimo Ridolfi" di Intesa Sanpaolo. Grande emozione per le tante leggende presenti

RFV, Segui in diretta con noi l'Hall of Fame Firenze Viola

Hall of Fame, l'incontro dei campioni a Novoli. Di Livio: “Orgoglioso di essere nella storia del club” Quotidiano Sportivo

FOTO FV, Decima edizione della Hall of Fame Viola

Si sta svolgendo in questo momento all'Auditorium "Cosimo Ridolfi" la decima edizione della Hall of Fame Viola, evento organizzato dal Museo Fiorentina per celebrare i protagonisti ...

Hall of Fame, l’incontro dei campioni a Novoli. Di Livio: “Orgoglioso di essere nella storia del club”

La decima edizione all’Auditorium “Cosimo Ridolfi” di Intesa Sanpaolo. Grande emozione per le tante leggende presenti ...