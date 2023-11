Hailey Bieber | che su ogni red carpet propone Saint Laurent

Leggi su velvetmag

(Di martedì 21 novembre 2023)è fortemente legata alla moda, ancor di più a: della maison francese sono i look più recenti avvistati sul redindosso alla modella ed imprenditrice americana. La relazione diBaldwin con Justinha catturato sin da subito attenzioni, alcune meno gradite di altre, soprattutto perché in molti non hanno digerito la rottura tra il cantante e Selena Gomez. La coppia ha cercato di non dare troppo peso ai commenti dei fan che spesso invadono i social, un ostacolo non da poco se si considera cheè fortemente presente su Instagram e TikTok. Icona di stile e di bellezza, di recente ha fondato il suo brand beauty. Rhode ha riscosso immediato successo ed è un brand in ...