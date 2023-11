Guia Moretti | il dramma della 17enne morta in Spagna durante l’anno studio all’estero

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 21 novembre 2023), studentessa diciassettenne di Desenzano Del Garda, in provincia di Brescia, èsabato 18 novembre 2023 in un incidente stradale. L’adolescente era in macchina con la coppia che la ospitava in, a circa 50 chilometri da Madrid, quando il veicolo su cui i tre viaggiavano si è scontrato con un’altra auto. Inutile l’intervento dei soccorritori sul posto: la giovane è stata infatti estratta viva dall’auto, ma èsubito dopo, così come la coppia spagnola, di 56 e 57 anni, che era con lei. La donna alla guida dell’altro veicolo, una 34enne, è invece stata trasportata all’ospedale con traumi al bacino e al torace, ma non è in pericolo di vita. Ancora da chiarire, invece, la dinamica dell’incidente: ora, le autorità dovranno accertare se uno dei due veicoli viaggiasse a una ...