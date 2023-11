Guerra di Gaza | Xi Jinping invoca il cessate il fuoco e il rilascio di tutti i civili | ossia gli ostaggi

Israele - Hamas in guerra - le notizie di oggi | Hamas : «Vicini ad accordo per un cessate il fuoco e scambio di prigionieri». Gaza - raid su campo profughi : 17 morti

Gaza - ostaggi liberi in cambio di una tregua : intesa a un passo. Netanyahu convoca il gabinetto di guerra e conferma : «Buone notizie in arrivo»

Guerra Israele-Gaza - Netanyahu sugli ostaggi : “Spero in buona notizie a breve”

Netanyahu, progressi su ostaggi in mano ad Hamas

...continuando gli attacchi super indebolire la resistenza di Hamas, sottolineando che l'accordo sarà accettabile per i leader del braccio armato di Hamas. Nel frattempo, il gabinetto didi ...

Guerra Israele-Hamas, Netanyahu convoca gabinetto su ostaggi. LIVE Sky Tg24

Ostaggi, media: accordo per un israeliano ogni tre palestinesi | Netanyahu convoca il gabinetto di guerra | Hamas: "Siamo vicini a una tregua" TGCOM

Israele-Hamas: così siti di disinformazione russa fanno circolare notizie false usando copie di giornali finte e deep fake di soldati israeliani

Un finto Spiegel tedesco addossava alla guerra di Gaza la responsabilità dell’aumento dei prezzi dell’energia in Germania. A giugno, le autorità francesi avevano messo in evidenza come la rete di ...

Medio Oriente: principe ereditario saudita a vertice Brics, stop export armi a Israele

Il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha chiesto di fermare le esportazioni di armi a Israele. Lo ha ...