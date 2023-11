“Guardate lì” Belen Rodriguez | nel selfie davanti allo specchio c’è un dettaglio che fa impazzire i fan

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 21 novembre 2023), l’ultimo scatto è da urlo. La popolare e bellissima showgirl argentina naturalizzata italiana ci ha abituato a scatti hot e super sexy che conquistano miriadi di reazioni e commenti. Ma stavolta forse si è superata. Come molti sannosta attraversando un periodo molto particolare della sua vita. Dopo la fine – l’ennesima – della relazione con Stefano De Martino la modella e conduttrice ha un nuovo compagno, l’imprenditore Elio Lorenzoni. Che la storia sia seria non ci sono dubbi. Infattimostra orgogliosa un anello che ha tutta l’aria di essere il preludio al matrimonio con il suo nuovo compagno. Ma non è finita. I due sono volati recentemente alle Maldive e da giorni si susseguono le voci di una presunta gravidanza. Pare cheabbia ...