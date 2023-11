(Di martedì 21 novembre 2023) Anche ieri sera,si è ritrovata a guardare da casa la nuova puntata del, durante la quale è stata appena citata dal conduttore. Non è un caso se l’ex tentatrice ormai del tutto dimenticata abbia voluto mandare un piccolo saluto tramite le sue Instagram Stories al padrone di casa del reality.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Grande Fratello - per Greta Rossetti altro che “silenzio social” : il nuovo like contro Perla Vatiero

Grande Fratello, i dubbi di Mirko Brunetti sul rapporto con Greta Rossetti: il duro sfogo dopo la diretta

Non c'è pace per Mirko Brunetti che, durante la puntata di ieri del Grande Fratello , infatti, ha scoperto di un like messo daad un post "contro" di lui . Il gesto social dell'ex tentatrice non ha lasciato indifferente il giovane concorrente, che si è lasciato andare a un duro sfogo dopo la diretta . Mirko ...

Grande Fratello, il nuovo like di Greta Rossetti contro Perla Vatiero Isa e Chia

Grande Fratello, ecco gli ascolti della ventunesima puntata

E’ andata in onda ieri sera, lunedì 20 novembre, la ventunesima puntata della nuova edizione di Grande Fratello. Il reality show come sempre ...

Greta Rossetti scopre che Mirko vuole lasciarla al Grande Fratello: ecco la sua reazione

Greta Rossetti scopre che Mirko vuole lasciarla al Grande Fratello: ecco la sua reazione dopo l'ultima puntata.