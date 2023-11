Greta Rossetti scopre che Mirko sta valutando di lasciarla in confessionale | la sua reazione

(Di martedì 21 novembre 2023) In un fuori ondaBrunetti ha confidato l'intenzione di lasciare la fidanzata. Ladell'ex tentatrice L'articolo proviene da Novella 2000.

Greta Rossetti e quel like a un post contro Mirko : “Mandatelo a ca**re - fa il piacione con chiunque”

Grande Fratello 2023 - Perla Vatiero mette in guardia Mirko Brunetti : c’entra Greta Rossetti

Anticipazioni Grande Fratello - Greta Rossetti in casa? Le sue parole

Grande Fratello: i nuovi concorrenti e la commovente lettera di Mughini

Ci aspettiamo da questa puntata l'evolversi anche di questo triangolo, dove Mirko pare stia riconsiderando i sentimenti per la, al contrario dell' affetto per Perla . Daperò non ...

I dubbi di Mirko Brunetti per Greta Rossetti - Grande Fratello 2023 | GF Grande Fratello

Perla Vatiero al GF: Non sono più innamorata di Mirko, quando ha detto di amare Greta mi ha deluso Fanpage.it

Grande Fratello: Ciro abbandona la Casa, Beatrice terrorizzata da Giuseppe

Lunedì 20 novembre una nuova puntata del GF piena di emozioni: dall'incontro tra Varrese, la figlia Mia e Valentina alle parole di Perla Vatiero sull'amore ...

GF 2023: Alfonso schiaccia Angelica, Perla tuona. Gaffe su Greta

Mentre la Vatiero dichiara di aver ormai chiuso la relazione con Brunetti, ecco che Alfonso mette la Baraldi con le spalle al muro ...