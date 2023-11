"Green" è da boomer : quando si parla di ambiente i giovani preferiscono i vocaboli italiani

Appena 1 su 4, ad esempio, ha saputo associare il termine 'Greenwashing' all'ambientalismo di facciata e solamente la metà (50%) ha individuato nei 'jobs' quei lavori in cui vengono applicate ...

“Green” è da boomer: quando si parla di ambiente i giovani preferiscono i vocaboli italiani Skuola.net

Boomer, Millennial, Gen Z: tre donne per tre copertine sul prossimo iO Donna DOVE Viaggi

“Green” è da boomer: quando si parla di ambiente i giovani preferiscono i vocaboli italiani

La Generazione Z ama e usa frequentemente termini di derivazione anglosassone. Tuttavia sui temi ambientali si riscopre tradizionalista. Anche perché spesso il significato delle parole straniere, abus ...

Boomer Esiason couldn’t believe CBS aired Zach Wilson’s embarrassing trip

When discussing the Jets’ 32-6 blowout loss to the Bills, Esiason said CBS’s decision to run footage of Wilson’s on-field gaffe caught him by surprise given the current state of ...