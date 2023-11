Gratta e Vinci | il biglietto buttato è vincente | ha fatto beneficenza

Leggi su ilveggente

(Di martedì 21 novembre 2023), il tagliando èma lo buttano. Chi lo trova ha deciso di fare. Ecco quello che è successo Non staremo qui a dirvi che c’è un modo assai importante e assai semplice per controllare se il vostrosiao meno, ma in questo caso vi raccontiamo solamente una storia successa qualche giorno fa che viene riportata da Agimeg.it Il gesto con iltrovato nella casella delle lettere (AnsaFoto) – Ilveggente.itIl protagonista della vicenda è Giuseppe Legnani, presidente della Confcommercio Adda Milanese, che in un giorno qualunque della sua vita, mentre controllava la sua posta, ha trovato all’interno della casella delle lettere un. Ha pensato ...