Grande Fratello | Sara Ricci e Marco Maddaloni varcano la porta rossa | la reazione dei coinquilini

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 21 novembre 2023), entrano nella Casa due nuovi concorrenti,: ladei, nel corso della nuova puntata sono entrati due nuovi concorrenti. L’attore Ciro invece ha deciso di abbandonare la Casa. Durante la diretta, l’attricevarca laed è la prima e nuova concorrente della ventunesima puntata. L’attrice è nota per aver interpretato diversi ruoli in tante fiction e film di successo.è pronta a condividere la Casa con la collega Beatrice Luzzi.poco prima di entrare nella Casa afferma: “ Non abbiamo mai ...