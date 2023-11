Grande Fratello | per Greta Rossetti altro che “silenzio social” | il nuovo like contro Perla Vatiero

Leggi su isaechia

(Di martedì 21 novembre 2023) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la ventunesima puntata del, durante la quale si è parlato ancora una volta del triangolo tra, Mirko Brunetti e. Da alcuni giorni, infatti, è iniziata la convivenza all’interno della Casa per i due ex fidanzati, che si sono mostrati piuttosto sereni e complici, come sottolineato anche da Alfonso Signorini e Cesara Buonamici durante la diretta. Mirko ha spiegato che questo è dovuto al fatto di aver convissuto per diversi anni e di sapere quindi ogni gesto dell’, parole condivise da, la quale però al contempo ha sottolineato il fatto di non essere più innamorata di Mirko a causa di ciò che è successo negli ultimi mesi. Parlando di, invece, ...