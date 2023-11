Grande Fratello | Nicole | ex di Letizia Petris | mostra sui social i segni delle percosse

Leggi su movieplayer

(Di martedì 21 novembre 2023), ex didel, dopo la ventunesima puntata del reality ha pubblicato una foto suicon idegli schiaffi subiti., dopo la puntata deldel 20 novembre, ha pubblicato nelle sue storie di Instagram una foto chedegli schiaffi avuti daquando erano fidanzate. Il gesto della ragazza, probabilmente, è anche una reazione a come Alfonso Signorini e Cesara Buonamici hanno liquidato la vicenda, considerandola un fatto del passato di cui non si deve più parlare. La relazione traConte eraccontata al...