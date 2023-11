Grande Fratello | l’opinione di Chia sulla ventunesima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 21 novembre 2023) La cosa che più mi diverte, quando alAffonzo e gli autori premono in modo così palese, sfacciato e a tratti urticante affinché una dinamica (specie quelle di coppia, le loro prefe) si sviluppi esattamente come han deciso loro, è vedere qualcuno smontargliela in tre secondi. Ed è esattamente quello che – con mio sommo gaudio – è successo ieri sera. Alfonso Signorini è così pazzo di Beatrice Luzzi che tra un “adoro!” e un “giuro che non ti deluderò più!” non vedeva l’ora – consapevole che l’attrice stia portando tuttora sulle sue spalle il peso dell’intera edizione – di sbatterle nella Casa qualcuno con cui “in passato non scorreva certo buon sangue“. Ci aveva già sperato ai tempi di Jane Alexander e ci ha riprovato ieri con Sara Ricci. GUARDA CASO una donna bella, mora e con una rinomata passione per “i ragazzi molto giovani“. ...