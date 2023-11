Grande Fratello | la mamma di Greta Rossetti commenta sui social i dubbi di Mirko Brunetti

Leggi su isaechia

(Di martedì 21 novembre 2023) Ieri sera – come tutti i lunedì – è andata in onda una nuova puntata dele come di consueto si è tornati a parlare di, Perla Vatiero ee Perla hanno iniziato la convivenza in casa solo da pochi giorni ma entrambi hanno dichiarato di non avere problemi, visto e considerato che che hanno vissuto insieme per tanti anni quando erano fidanzati. Alfonso Signorini, invece, nel corso della puntata ha puntualizzato cheda quando Perla è entrata al Gf non ha proferito alcuna parola sui, ma di contro, ha messo un like controin cui veniva etichettato come piacione. Poco dopo però, la stessaha dapprima postato una Instagram Stories in ...