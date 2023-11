Grande Fratello | Angelica dopo le accuse si sfoga con Perla Le nuove rivelazioni

Leggi su 361magazine

(Di martedì 21 novembre 2023)lesi confronta con la new entry. Ecco il confronto tra le due donnenon ha digerito lericevute durante la diretta andata in onda ieri sera su Canale 5. La gieffina infatti è stata accusata di essere un incomodo fra Mirko e. La gieffinail confronto con Massimiliano ascolta anche i consigli di. Leggi anche –> A Napoli si terrà l’evento benefico “Una luce d’amore”: dettagli ed ospiti Il confronto in Casa tra le due donne Nel giardino della Casa le due donne si confrontano.che è ...