Graduatorie ATA terza fascia | non si valuta il servizio prestato presso le ASL

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 21 novembre 2023) Il prossimo anno è atteso l'aggiornamento dellediATA. Per gli aspiranti già inseriti in graduatoria sarà l'occasione per aggiornare i propri titoli die di cultura maturati durante il triennio. Una lettrice chiede se il lavorole ASL può essereto. L'articolo .